طالب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الغرب مجددا بمواصلة إمداد كييف بالسلاح "حتى النصر"، وجدد تعهده بعدم استهداف الأراضي الروسية بها.

وأضاف كوليبا في مقابلة مع وكالة "فرانس بريس": "الحرب بحاجة للأسلحة لتحقيق النصر، ولا طريقة أخرى لذلك سوى السلاح".

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ويواصل قادة كييف مطالبة الغرب بالمزيد من الأسلحة وسط الخسائر الفادحة التي يتكبدها الجيش الأوكراني في الأرواح والعتاد في مواجهة الجيش الروسي.

ولفت الكثير من الخبراء العسكريون الغربيون تدمير الجيش الروسي أنظمة الدفاع الجوي الغربية لدى قوات كييف في غضون أشهر، وعجز كييف عن صد الصواريخ الروسية بالأنظمة الغربية.

من جانب آخر، يعاني نظام كييف من فساد كبير حيث يسود السخط في الأوساط الغربية ويتساءلون عن مصير المساعدات المرسلة لأوكرانيا، حيث أشارت العديد من التقارير الغربية إلى أن معظم المساعدات الغربية ينتهي بها المطاف في جيوب المسؤولين الأوكرانيين.

وتؤكد موسكو أن دعم أوكرانيا بالأسلحة الغربية لن يمنع روسيا من تحقيق كافة أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وأن هذه الإمدادات لن تسهم إلا في إطالة معاناة أوكرانيا، وتكبيدها المزيد من الخسائر هي وحلفاؤها.

المصدر: نوفوستي