أكد الضابط المتقاعد في الاستخبارات الأمريكية سكوت ريتر أن واشنطن تخشى الإقرار بأن معظم المساعدات المالية المرسلة ألى أوكرانيا ينتهي بها المطاف في جيوب المسؤولين الأوكرانيين.

وأضاف ريتر، عبر قناة Judging Freedom على اليوتيوب، "لا تستطيع الحكومة إخبار الأمريكيين. لأنهم لا يريدون الإقرار والاعتراف بأن واشنطن تمول الدولة الأكثر فسادا على هذا الكوكب"، منوها بأن الحديث يدور عن 60إلى 70 في المئة من إجمالي المساعدات المخصصة لكييف.



ولفت ريتر إلى أن "السلطات تعي أن اختلاس المسؤولين الأوكرانيين لمثل هذا الحجم من الأموال يعني فشلا تاما في دعم زيلينسكي".

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وسبق أن أشارت الكثير من التقارير الإعلامية الغربية إلى فساد كبير داخل أروقة الحكم في كييف.

يذكر أن زيلينسكي كان قد طالب جميع المسؤولين الأوكران بأن يعملوا داخل أراضي البلاد، وذلك على خلفية عدة فضائح متعلقة بسفر اثنين منهم إلى الخارج للاستجمام.

وكانت أوكرانيا قد شهدت في الفترة الأخيرة العديد من الفضائح المتعلقة بالرحلات السياحية للمسؤولين إلى الخارج، والكشف عن ممتلكاتهم في الخارج وجرائم الفساد والتهرب الضريبي.

المصدر: نوفوستي