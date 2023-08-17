وزيرة الخزانة الأمريكية تتناول "الفطر السحري" في الصين

كشفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أنها تناولت دون قصد طبقا يحتوي "الفطر السحري"، المعروف بأنه يسبب الهلوسة، خلال زيارتها لبكين في يوليو الماضي.

وقالت يلين في حديث مع شبكة CNN: "ذهبت إلى مطعم مع مجموعة كبيرة من الناس، والشخص الذي رتب عشاءنا طلب لنا بعض الأطعمة التي كان من ضمنها طبق فطر شهي، لم أكن على دراية بأن له خصائص مهلوسة. علمت ذلك لاحقا".

وأضافت: "لم يتأثر أي منا بعد تناول هذا الفطر. وقد قرأت أنه إن كان مطبوخا بطريقة جيدة، وأنا متأكدة أنه كان كذلك في هذا المطعم الممتاز، فلن يتسبب في أي هلوسة"، مؤكدة "أننا جميعا استمتعنا بالفطر والمطعم، ولم يشعر أي منا بأي آثار سيئة من تناوله".

ووصفت يلين الزيارة إلى بكين بالناجحة، موضحة أن الولايات المتحدة والصين "تباعدتا" بسبب حالات سوء التفاهم بينهما.

وأشارت إلى أن هناك رغبة مشتركة لدى الصين والولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار في العلاقات بينهما، وأيضا التعامل بشكل بنّاء مع المشكلات التي تعترض هذه العلاقات.

المصدر: CNN