وزيرة الخزانة الأمريكية: بكين وواشنطن يمكنهما بناء علاقات اقتصادية جيدة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في تصريح من بكين اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة والصين أحرزتا بعض التقدم في تسوية المسائل العالقة، ويمكنهما بناء علاقة اقتصادية صحية.

وأضافت يلين خلال خطاب أذاعته قناة وزارة الخزانة الأمريكية على موقع يوتيوب: "أعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم، وأعتقد أنه يمكننا إنشاء علاقات اقتصادية صحية تفيد كلا البلدين والعالم".

كما أشارت وزيرة الخزانة الأمريكية، إلى أن إدارة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين "ليست مهمة سهلة"، وأعربت عن ثقتها في أن بكين وواشنطن ستكونان على تواصل بوتيرة أكثر من السابق.

وتجري يلين زيارة إلى الصين بدأت يوم 6 يوليو وستتواصل حتى 9 يوليو.

ووفقا لوزيرة الخزانة الأمريكية فإن هذه الزيارة توفر فرصة لتحسين العلاقات بين الدولتين لتجنب سوء التفاهم عندما تتخذ الإدارة الأمريكية خطوات لصالح الأمن القومي.

المصدر: نوفوستي