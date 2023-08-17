ضابط نمساوي يحذر من إرسال كييف آخر احتياطاتها إلى شرق أوكرانيا

حذر الضابط النمساوي ماركوس ريزنر القوات الأوكرانية من إعادة نشر آخر ألويتها على جبهة كوبيانسك وكريمينايا بين خاركوف ولوغانسك شمال شرق أوكرانيا.

وأضاف بحديث لصحيفة تاغشبيجل أن القوات الأوكرانية تسعى لتحقيق اختراق قبل الخريف، لكن إعادة نشر آخر احتياطياتها بين كوبيانسك وكريمينايا قد يؤدي إلى بروز "مشاكل خطيرة".

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وأشار إلى أن القوات الأوكرانية أجبرت على نقل قواتها بسبب تكثيف القوات الروسية هجماتها في مقاطعة خاركوف.

وأوضح أن "نشر القوات الأوكرانية هناك سيقلل من مساحة المناورة أمامها، وسيقيدها على باقي الجبهات".

وأفاد تقرير غربي بأن أوكرانيا أرسلت إلى كوبيانسك اللواء 82 المحمول جوا وهو آخر قوة احتفظت بها القوات الأوكرانية حتى الآن في الاحتياط، مما سيزيد من خطر تركها وجها لوجه أمام الجيش الروسي.

وتواصل القوات الروسية تقدمها على محور كوبيانسك وتعزيز مواقعها في مقاطعة خاركوف، ثانية أهم مناطق أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي