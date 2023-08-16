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الهند تتخلى عن دعوة زيلينسكي لحضور "قمة العشرين"

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الهند تتخلى عن دعوة زيلينسكي لحضور
Sputnik
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أعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيان جايشانكار، أنه لم تتم دعوة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، لحضور قمة "مجموعة العشرين"، لأنها تعقد للبحث الاقتصادي الدولي وليس الأمن العالمي.

وقال جايشانكار: "هذه قمة لبحث مشاكل الطاقة والأسمدة وإمدادات الغذاء".

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وشدد على أن اجتماع قادة مجموعة العشرين القادم ليس مجلس الأمن، و"مجموعة العشرين" لا تناقش قضايا الأمن العالمي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باجشي، في يناير أن أوكرانيا ليست من بين الدول المدعوة لحضور قمة "مجموعة العشرين"، التي ستعقد في نيودلهي في سبتمبر.

وتترأس الهند مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022، حيث ستعقد القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات المجموعة في الفترة الممتدة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.

المصدر: نوفوستي

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