بيسكوف: بوتين لم يحسم بعد قرار المشاركة في قمة مجموعة العشرين في الهند

صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس، فلاديمير بوتين، لم يحسم قراره بعد بشأن ما إذا كان سيشارك في قمة مجموعة العشرين المقبلة في الهند.

وقال بيسكوف ردا على سؤال ذي صلة: "كلا، لا يوجد قرار بعد".

وتترأس الهند مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022، حيث ستعقد القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات المجموعة في الفترة الممتدة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023 في نيودلهي، ومن المقرر عقدها بدوام كامل.

وذكر الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الهندية، أريندام باغتشي، في وقت سابق، أنه تم إرسال الدعوات لحضور القمة إلى جميع قادة مجموعة العشرين، فيما تعتمد نيودلهي عليهم لحضور الاجتماع شخصيا.

وفي عام 2022، ترأس وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الوفد الروسي إلى منتدى قادة مجموعة العشرين في إندونيسيا، فيما شارك بوتين عامي 2020 و2021 في قمتي مجموعة العشرين عبر الفيديو، كما حضر في عام 2019 اجتماع رؤساء الدول الذي عقد في اليابان.

المصدر: تاس