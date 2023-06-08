مجموعة العشرين لن تدعو زيلينسكي مثل منظمات أخرى

ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت مجموعة العشرين ستدعو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى قمتها التي ستعقد في نيودلهي أوائل سبتمبر المقبل، أجاب وزير الخارجية الهندي بالنفي.

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جاء ذلك في رد الوزير سوبراهمانيام جايشانكار على سؤال الصحفيين، حيث قال: "ردا على سؤالكم بشأن زيلينسكي ومجموعة العشرين. كلا، برأينا أن المشاركة في قمة مجموعة الدول العشرين تقتصر على أعضاء المجموعة، وكذلك على بعض الدول الأخرى والمنظمات التي قمنا بدعوتها إلى القمة. وقد أعلنا تلك القائمة بمجرد بدء رئاسة مجموعة العشرين. وليس ذلك أمرا نعيد النظر فيه، ولم نناقشه مع أي أحد آخر".

يأتي ذلك على خلفية دعوة الرئيس الأوكراني إلى عدد من الفعاليات التي تنظمها منظمات وفعاليات دولية، دون أن تكون أوكرانيا عضوا بها بما فيها جامعة الدول العربية.

المصدر: Insomi.ru