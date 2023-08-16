استطلاع.. أكثر من نصف الأمريكيين يتخلون عن دعم ترامب

قال أكثر من نصف الأمريكيين في استطلاع جديد للرأي إنهم لن يدعموا الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2024 إذا كان هو مرشح الحزب الجمهوري.

وجد استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" بالتعاون مع مؤسسة "نورك سنتر" للأبحاث، أن 53% من الأمريكيين قالوا إنهم بالتأكيد لن يدعموا ترامب إذا كان هو مرشح الحزب الجمهوري، وقال 11% آخرون إنهم على الأرجح لن يدعموه.

وتأتي هذه الأرقام الجديدة مع تزايد دعم الحزب الجمهوري لترامب على ما يبدو منذ أبريل، حتى في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس السابق عددا من التحديات القانونية.

وقال 63% من الجمهوريين إنهم يريدون لترامب الترشح مرة أخرى، وهو ارتفاع طفيف عن أبريل عندما أجاب 55% بالطريقة نفسها.

وحسب الاستطلاع فإن حوالي 7 من كل 10 جمهوريين لديهم وجهة نظر إيجابية عن الرئيس السابق.

كما قال ما يقرب من ثلاثة أرباع الجمهوريين إنهم سيدعمون ترامب إذا أصبح مرشح الحزب الجمهوري، وفقا للاستطلاع الذي أجري قبل توجيه الاتهام إلى ترامب بقضية محاولة قلب نتيجة انتخابات 2020 في ولاية جورجيا.

المصدر: The Hill