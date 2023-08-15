السكرتيرة الصحفية السابقة لترامب تشبه الرئيس السابق بالـ"طفل"

قالت السكرتيرة الصحفية السابقة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الأخير يجب أن يعامل مثل "طفل صغير"، وهو يحتاج إلى مواجهة عواقب التحدث عن قضاياه القانونية.

وخلال مشاركتها في برنامج OutFront على قناة CNN، تطرقت مقدمة البرامج إلى مهاجمة أولئك الذين يشهدون علنا ضده في المحكمة، وردت غريشام بالقول: "نعم، إنه بالتأكيد يفعل ما يفعله دائما. إنه أمر مؤسف لأنني أعتقد أنه حتى تكون هناك عواقب فعلية، سيواصل فعل هذا ذلك".

وأضافت: "إنه مثل طفل صغير، يجب أن تفرض عليه عواقب، مثلا قضاء 24 ساعة في السجن.. مهما كانت العقوبة، يجب عليه أن يعرف أن هناك عواقب لأفعاله وأقواله".

هذا ويواجه ترامب عددا كبيرا من المعارك القانونية والتحقيقات الفيدرالية ضده. ووجهت إليه مؤخرا هيئة محلفين كبرى في واشنطن العاصمة لائحة اتهام بشأن أربع تهم نابعة من جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020، التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن.

المصدر: The Hill