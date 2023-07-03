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السكرتيرة الصحفية السابقة لترامب: رأيته يعرض وثائق سرية أمام الضيوف

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السكرتيرة الصحفية السابقة لترامب: رأيته يعرض وثائق سرية أمام الضيوف
AFP
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انتقدت ستيفاني غريشام، السكرتيرة الصحفية السابقة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عدم احترام الأخير لأسرار الأمة، كاشفة أنها رأته يعرض الوثائق أمام ضيوفه بمقر إقامته.

وقالت غريشام في مقابلة مع msnbc: "لقد رأيته وهو يعرض المستندات للأشخاص في فناء الطعام في منتجع مار إيه لاغو"، مؤكدة أن الرئيس السابق "لم ولن يحترم يوما المعلومات السرية".

وتأتي تعليقاتها بعد اتهام ترامب بارتكاب 37 جناية الشهر الماضي بسبب تعامله مع وثائق سرية عند مغادرته البيت الأبيض.

المصدر: "الإندبندنت"

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