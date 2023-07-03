السكرتيرة الصحفية السابقة لترامب: رأيته يعرض وثائق سرية أمام الضيوف

انتقدت ستيفاني غريشام، السكرتيرة الصحفية السابقة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عدم احترام الأخير لأسرار الأمة، كاشفة أنها رأته يعرض الوثائق أمام ضيوفه بمقر إقامته.

وقالت غريشام في مقابلة مع msnbc: "لقد رأيته وهو يعرض المستندات للأشخاص في فناء الطعام في منتجع مار إيه لاغو"، مؤكدة أن الرئيس السابق "لم ولن يحترم يوما المعلومات السرية".

وتأتي تعليقاتها بعد اتهام ترامب بارتكاب 37 جناية الشهر الماضي بسبب تعامله مع وثائق سرية عند مغادرته البيت الأبيض.

.@glennkirschner2 .@CheriJacobus .@BadBradRSR .@PamKeithFL .@MalcolmNance Do you think it's plausible that Trump showed classified docs to unauthorized people? "The short answer is yes, he never had respect for classified information." - Stephanie Grisham pic.twitter.com/71Ui7EoOxG — ChattJazz 🇺🇸 🇺🇦 ☮️ 🌻 (@ChattJazz) July 1, 2023

المصدر: "الإندبندنت"