 
مباشر

الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق القرم

أخبار العالم

الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق القرم
Sputnik
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vve0

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية فوق أراضي شبه جزيرة القرم اليوم الأربعاء.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة القرم بـ20 مسيرة
الدفاع الروسية: إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة القرم بـ20 مسيرة

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "حوالي الساعة 11 من صباح اليوم أُحبطت محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على مواقع في أراضي روسيا".

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اكتشفت المسيرة ودمرتها فوق أراضي جمهورية القرم.

وتحاول القوات الأوكرانية بانتظام مهاجمة القرم باستخدام طائرات مسيرة، وأفادت الدفاع بإحباط محاولة أوكرانية لاستهداف القرم بـ20 مسيرة السبت الماضي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شويغو: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي