مسؤول عسكري إيراني كبير: الغطرسة الغربية كانت السبب في الحرب الأوكرانية

قال نائب رئيس هيئة الأركان الإيرانية، عزيز نصير زاده، في كلمة خلال مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي الذي افتتح يوم الثلاثاء، إن الغطرسة الغربية كانت السبب في الحرب بأوكرانيا.

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ودعا نائب رئيس هيئة الأركان الإيرانية إلى ضرورة مواجهة النزعة الأحادية للولايات المتحدة.

وفي ما يلي أهم ما جاء في كلمته:

- نعتقد أن هذه الحرب ما كانت لتحدث في أوكرانيا لولا هيمنة وتجاوزات الغرب التي تقودها أمريكا.

- على مؤسسي هذه الحرب والمتورطين في إشعال نيرانها أن يعيدوا النظر في نهجهم وأن يعلموا أن تعريض سلامة الآخرين للخطر يمكن أن يتسبب في رد فعل قد يصعب عليهم التنبؤ به.

- إن ما نشهده اليوم في أوكرانيا ستكون له آثار وعواقب بعيدة المدى على المنطقة والعالم وهو مثال واضح على رغبة الغرب في استمرار هيمنته وتجاوزاته وقد تسبب هذا النهج حتى الآن في العديد من الكوارث.

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- واشنطن حاولت دائما فرض النظام الأحادي القطب والنزعة الأحادية لتحقيق أهدافها، وتبنت العديد من السياسات الإجرامية عن طريق تجاهل استقلال الدول، وعدم احترام وحدة أراضيها، وعدم الأهمية لأرواح الأبرياء.

- السياسة أخرى التي تتبناها الولايات المتحدة هي اللجوء إلى الحروب بالوكالة، والتي تعتبر بحد ذاتها عاملا مهما في إعادة تحديد نظام المنطقة.

- واشنطن تستخدم وسائل مختلفة لتحقيق أهداف معينة، على سبيل المثال استخدام وسائل الإعلام بالوكالة، استحذام شبكات الأقمار الصناعية والشبكات الاجتماعية في الفضاء الافتراضي من خلال التعبير عن استراتيجية الغرب ونشر وجهات النظر والأيديولوجيات الغربية، ومهاجمة الثقافة القومية والدينية للأمم من خلال الحرب الإدراكية وتدمرها من الداخل.

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- حذرنا زملاءنا خلال اجتماعات مؤتمر موسكو للأمن الدولي في فترات مختلفة من ظهور أزمة بسبب الأحادية والشمولية الأمريكية والتي ستجعل العالم أكثر انعداما للأمن، كما حذرنا من أن أمريكا لن تتوقف عن خلق أي أزمة أو حرب من أجل تحقيق نظام أحادي القطب والحفاظ عليه واستقراره.

- نحن الآن في الفترة الانتقالية من عالم أحادي القطب التي تتميز بسمات مهمة مثل إعادة تعريف القوة، وتعدد الجهات الفاعلة وتعطيل الهياكل والأنظمة الدولية.

- الهيمنة الأمريكية تراجعت وتحرك عالمي نحو نظام متعدد الأقطاب، لأنه عندما يتراجع نظام ما فإن هياكله ستنهار أيضا.

المصدر: وكالة "مهر" للأنباء