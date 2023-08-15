 
مباشر

محتجون يحملون مشاعل قرب منتجع يقضي فيه نتنياهو إجازته (فيديو)

أخبار العالم

محتجون يحملون مشاعل قرب منتجع يقضي فيه نتنياهو إجازته (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vv3o

حمل عشرات المتظاهرين ضد خطة الإصلاحات القضائية في إسرائيل، مشاعل قرب منتجع في موشاف راموت في هضبة الجولان المحتلة، حيث يقضي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إجازته مع زوجته هناك.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن سكان مستوطنة موشاف راموت أعربوا عن معارضتهم لزيارة نتنياهو، ووقعوا رسالة موجهة إلى جهاز الأمن العام "الشاباك"، والشرطة، ومكتب رئيس الوزراء، شرحوا فيها أسباب معارضتهم للزيارة.

وكتب السكان: "بعد أحداث نافيه أتيف، مع كل الاحترام لخطط عطلة رئيس الوزراء، لن نوافق ولن نقبل أي ضرر طفيف أو شديد للأداء المنتظم والعادي لجميع الأعمال التجارية الموجودة هنا، وخاصة أعمال السياحة والزراعة"، في إشارة إلى الإجراءات الأمنية التي تتخذ لضمان أمن نتنياهو والتي ستؤدي إلى عرقلة العمل.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، وخلال قضاء نتنياهو إجازته في مستوطنة نافيه أتيف، مع زوجته سارة، أقيمت عشرات الخيام داخل المستوطنة، ومنعت الشرطة الخروج والدخول.

المصدر: "إسرائيل هيوم"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شويغو: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي