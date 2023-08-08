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الاحتجاجات تلاحق نتنياهو وزوجته إلى مكان استجمامه في مرتفعات الجولان المحتلة (صور)

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الاحتجاجات تلاحق نتنياهو وزوجته إلى مكان استجمامه في مرتفعات الجولان المحتلة (صور)
AFP
فندق "باندا" في مستوطنة "نافيه أتيف" حيث يقضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة عطلة لمدة ثلاثة أيام
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طالب المحتجون على الإصلاح القضائي في إسرائيل المحكمة بالسماح لهم بالتظاهر في مستوطنة نافيه أتيف، حيث يقضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته إجازة صيفية، لقضّ مضاجعه.

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وأغلقت الشرطة مدخل المستوطنة المحاذية لقرية مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة منذ أمس أمام الذين لا يقطنون فيها، فيما قضى عشرات المحتجين الليلة الماضية في معسكر خيام أقاموه خارج المستوطنة.

الاحتجاجات تلاحق نتنياهو وزوجته إلى مكان استجمامه في مرتفعات الجولان المحتلة (صور)
AFP
عنصر من الشرطة الإسرائيلية يغلق الطريق المؤدي إلى الفندق الذي يقيم فيه نتنياهو وزوجته سارة

ووصلت عدة حافلات تنقل متظاهرين آخرين إلى منطقة المستوطنة من أجل الانضمام إلى المتظاهرين المتواجدين منذ أمس. ورفضت الشرطة إدخال مولد كهرباء إلى معسكر الخيام.

الاحتجاجات تلاحق نتنياهو وزوجته إلى مكان استجمامه في مرتفعات الجولان المحتلة (صور)
AFP
متظاهرون يتجمعون في مظاهرة مستوطنة "نافيه أتيف"

ورغم أنه ليس لدى الشرطة سياسة للتعامل مع مظاهرات كهذه، فإنها سعت طوال الوقت إلى إبعاد متظاهرين طالبوا بالاحتجاج مقابل منازل شخصيات عامة بضع مئات الأمتار.

وفرض قائد الشرطة في منطقة وسط إسرائيل، آفي بيطون، الأسبوع الماضي، قيودا على متظاهرين قرب منازل عشرة أعضاء كنيست ووزراء، بينهم وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الداخلية، موشيه أربيل، ووزيرة المواصلات، ميري ريغف.

وتقضي القيود التي تفرضها الشرطة على المتظاهرين بالابتعاد عن منازل الوزراء وتسمح لهم بإطلاق هتافات في أيام وساعات محددة.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارا، في العام 2017، جاء فيه أن الحق بالتعبير والاحتجاج لا يشمل حقا بإزعاج شخصيات عامة في منازلهم الخاصة. 

المصدر: "عرب 48"

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