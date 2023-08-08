مئات المحتجين يتظاهرون أمام فندق يقضي فيه نتنياهو إجازته مع زوجته

نظم مئات المحتجين على التعديلات القضائية في إسرائيل مظاهرة أمام مبنى فندق بمنطقة الجولان، حيث يقضي فيه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إجازته مع زوجته سارة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن المظاهرة وقعت في بلدة نيفي أتيف بالقرب من جبل حرمون في الجولان، وكانت مرخصا لها، فيما جرت على بعد 300 متر عن الفندق.

מאות מפגינים נכנסו למושב שבו נתניהו נופש - ומוחים מול המלון, באישור המשטרהhttps://t.co/44hppxTBdypic.twitter.com/J0RkCeJpJS — ynet עדכוני (@ynetalerts) August 8, 2023

وتجمع المحتجون في الطريق المؤدي إلى الفندق، حيث أقامت الشرطة حواجز أمنية، فيما ردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للديمقراطية حاملين أعلام إسرائيل.

وانتهت المظاهرة بعد نحو ساعتين دون وقوع أي حوادث.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"