صرح ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن بلاده بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي مضادة للصواريخ لإغلاق أجوائها، وليس إلى مفاوضات مع روسيا.

إقرأ المزيد

وكتب يوري بودولياك في صفحته على "X" ("تويتر"): "فقط أنظمة الدفاع الصاروخي/الدفاع الجوي و"الأجواء المغلقة"، ولا أحاديث حول "التهدئة/المفاوضات".

وأشارت موسكو أكثر من مرة إلى استعدادها لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، غير أن كييف فرضت حظرا تشريعيا على إجرائها. وفي الوقت ذاته قال الكرملين إنه لا توجد حاليا أي شروط مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي، مضيفا أن الأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه حاليا إلا بالوسائل العسكرية. وشدد على أنه يمكن للوضع في أوكرانيا الانتقال إلى مسار سلمي شريطة أن يؤخذ الوضع الواقعي والوقائع الجديدة بعين الاعتبار.

المصدر: نوفوستي