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كينيدي جونيور: الاستخبارات الأمريكية أنفقت 5 مليارات دولار على تمويل احتجاجات كييف عام 2014

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كينيدي جونيور: الاستخبارات الأمريكية أنفقت 5 مليارات دولار على تمويل احتجاجات كييف عام 2014
AP
المرشح للرئاسة الأمريكية الديمقراطي روبرت كينيدي جونيور
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أعلن مرشح الرئاسة الأمريكية الديمقراطي روبرت كينيدي جونيور أن الاستخبارات الأمريكية مولت الاحتجاجات في أوكرانيا عام 2014 بمبلغ 5 مليارات دولار.

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وقال روبرت كينيدي في مقابلة مع المقدم الأمريكي تاكر كارلسون تم نشرها في صفحة الصحفي على شبكة التواصل الاجتماعي "X" ("تويتر") : "جرت الاحتجاجات الجماهيرية في ساحة الميدان (ميدان الاستقلال) في أوكرانيا عام 2014. ولم تقل الصحف وحكومتنا لنا أبدا إننا نمول هذه الاحتجاجات. وأنفقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهي واجهة لوكالة المخابرات المركزية 5 مليارات دولار على هذه الاحتجاجات. ثم أدت هذه الاحتجاجات إلى انقلاب في الدولة".

وأضاف: "قبل شهر من الإطاحة بالحكومة أجرت فيكتوريا نولاند (مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت)... محادثة سرية مع السفير الأمريكي تم نشر تسجيلها. لقد قامت بتشكيل مجلس وزراء جديد لأوكرانيا".

المصدر: تاس

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