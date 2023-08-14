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مستشار أوكراني سابق يتنبأ بسيناريو نهاية زيلينسكي

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مستشار أوكراني سابق يتنبأ بسيناريو نهاية زيلينسكي
Globallookpress IMAGO/Chris Emil Janssen
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لا يستبعد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، الاستقالة الوشيكة لرئيس الدولة الحالي، فلاديمير زيلينسكي.

وأشار سوسكين إلى أن عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسبب نجله هانتر قد يؤدي إلى ذلك.

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وتوقع أن يرفض مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم حزمة أخرى من المساعدات العسكرية والمالية إلى كييف في الخريف. وسيؤدي هذا على الفور إلى استقالة زيلينسكي.

وأضاف أن زيلينسكي سيواجه خريفا صعبا، وسيخسر نفوذه السياسي "عبر الولايات المتحدة بالتحديد".

وصرح الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان أجامو بركة، بأن الولايات المتحدة تخطط لجعل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، كبش فداء لتتنصل  من كارثة تسببت بها في أوكرانيا.

المصدر: لينتا. رو

 

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