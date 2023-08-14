أنطونوف: واشنطن تستغل رئاستها لمنتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة "تستغل" رئاستها لمنتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) من خلال "تسييس المناقشات".

وقال أنطونوف في منشور للسفارة الروسية بواشنطن على "تلغرام"، يوم الاثنين: "نشير إلى أعمال واشنطن المرفوضة تماما، بصفتها رئيسة لهذه المنصة المتعددة الأطراف ذات الصيت الطيب، في إطار الدورة الثالثة للفعاليات بمشاركة كبار المسؤولين للمنتدى، والتي تجري في سياتل".

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وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى تسييس المناقشات من خلال إضافة الملفات غير المناسبة إلى جدول الأعمال، تستغل الولايات المتحدة بشكل سافر بصفتها دولة مستضيفة. وتقوم بالإساءة إلى سمعة المشاركين الروس، حيث لم يتم إصدار تأشيرات الدخول لممثلي عدد من الوزارات والهيئات".

وتابع: "علاوة على ذلك، نرصد حالات كثيرة لرفض اتصالنا بالجلسات الرئيسية عبر الفيديو".

وأضاف السفير: "نطالب الإدارة (الأمريكية) بأن تنفذ بشكل مسؤول التزاماتها التي قطعتها على نفسها بمثابة رئيسة المنتدى. ونصر على منح ممثلينا التأشيرات لدخول الولايات المتحدة في المواعيد التي حددناها، وليس في اللحظة الأخيرة".

وأعرب السفير عن قلقه إزاء القمة المقبلة للمنتدى التي من المقرر أن تعقد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في نوفمبر المقبل.

المصدر: RT