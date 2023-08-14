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اليونان.. السلطات تصدر أمرا بعد إصابة سائح بجروح خطيرة في انهيار صخري سببه زلزال مفاجئ

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اليونان.. السلطات تصدر أمرا بعد إصابة سائح بجروح خطيرة في انهيار صخري سببه زلزال مفاجئ
Globallookpress
شاطئ في اليونان - أرشيف -
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أمرت السلطات في جزيرة كريت اليونانية بإغلاق واد جبلي شهير للتنزه بعدما تسبب زلزال في انهيار صخري وإصابة سائح إسباني بجروح خطيرة.

وصدر أمر بإغلاق وادي ساماريا جنوب غربي جزيرة كريت يوم الاثنين، بعد يوم من تعرض المنطقة لزلزال بلغت قوته 4.9 درجات.

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وأدى الزلزال إلى إجلاء ما يزيد على 600 شخص يوم الأحد على طول مسار متنزه في ساماريا بطول 16 كيلومترا.

وقال أطباء إن سائحا إسبانيا (45 عاما) نقل على متن مروحية إلى مستشفى حكومي في مدينة خانيا الساحلية، حيث لا يزال يرقد في حالة حرجة بعد بتر جزء من ساقه اليمنى.

وستقرر السلطات الإقليمية ومقرها مدينة خانيا، في وقت لاحق من الاثنين ما إذا كانت ستمدد الإغلاق حتى الأربعاء.

ويعد وادي ساماريا جزءا من محمية طبيعية مفتوحة للزوار لمدة 6 أشهر من كل عام بدءا من مايو أيار ويتم إغلاقه أثناء الطقس السيئ.

المصدر: أ ف ب

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