بوتين: روسيا منفتحة على تعميق الشراكة والتعاون العسكري التقني مع جميع الدول التي تدافع عن مصالحها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لتطوير الشراكة التكنولوجية والتعاون العسكري التقني مع البلدان الأخرى، مع "كل من يدافع عن مصالحه الوطنية وطريق التنمية المستقل".

وقال بوتين في رسالة مصورة بمناسبة افتتاح منتدى "الجيش-2023" العسكري التقني الدولي اليومالاثنين: "روسيا منفتحة على تعميق الشراكة التكنولوجية المتساوية والتعاون العسكري التقني مع البلدان الأخرى، مع كل من يدافع عن مصالحه الوطنية وطريقه المستقل للتنمية ويرى أنه من المهم بشكل أساسي أن نبني معا نظاما أمنيا متساويا وغير قابل للتجزئة يحمي كل دولة بشكل موثوق".

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المصدر: وكالات