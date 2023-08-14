وسائل إعلام تركية: انفجار بميناء توزلا في اسطنبول (صور)

أفادت وسائل إعلام تركية بأن انفجارا وقع بميناء توزلا في اسطنبول، أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وحسب موقع yeni bakis، فإن الانفجار وقع عند حوالي الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي، على متن سفينة في منطقة أحواض بناء السفن في توزلا، مبينا أن الانفجار سببه ضغط الغاز في خزان نفايات السفينة.

Tuzla Tersanesi’nde meydana gelen patlama nedeniyle bir işçinin öldüğünü, bir işçinin de yaralandığını üzüntüyle öğrendim.

Yaşamını yitiren işçimize Allah’tan rahmet, yaralı işçimize acil şifalar dilerim.

Geçmiş olsun. pic.twitter.com/8fPPQ1NuUi — Mehmet Tahtasız (@m_tahtasiz) August 14, 2023

وقال إنه تم إرسال الشرطة ورجال الإطفاء والفرق الصحية وفرق إدارة الكوارث والطوارئ إلى مكان الحادث، وتبين أن عامل توفي وأصيب عامل آخر بجروح طفيفة، مبينا أنه الشرطة فتحت تحقيقا في الانفجار.

İstanbul Tuzla tersanesinde bir geminin atık depposunda patlama meydana geldi bir işçi hayatını kaybetti pic.twitter.com/w98YvacXD5 — ABDURRAHİM ASLAN (@ApoRahimAslan) August 14, 2023

يذكر أنه قبل حوالي هز انفجار عنيف ميناء درينجا التجاري على بحر مرمرة في ولاية كوجالي، في منطقة تحميل الحبوب للسفن في صوامع مجلس الحبوب التركي مما تسبب بتضرر 13 صومعة من أصل 16، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا.

المصدر: yeni bakis + RT