اعتقلت الأجهزة الأمنية الخاصة في بولندا مواطنين روسيين بذريعة "التجسس وتوزيع مواد دعائية لمجموعة فاغنر".

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أعلن عن ذلك وزير الخارجية البولندي ماريوس كامينسكي في حسابه الشخصي على شبكة "إكس" X (تويتر سابقا)، حيث تابع: "قامت وكالة الأمن الداخلي البولندية، بالتعاون مع الشرطة، بالكشف عن واحتجاز مواطنين روسيين كانا يوزعان مواد دعائية لمجموعة فاغنر في كراكوف ووارسو. وقد استمع كلاهما إلى اتهامات تتعلق بالتجسس على وجه الخصوص، وتم اعتقالهما".

وكانت الأجهزة الأمنية البولندية الخاصة قد اعتقلت من قبل 15 مواطنا من روسيا وبيلاروس على خلفية ما أسمته باشتباه في "قيامهم بالتجسس". ووفقا للمحققين فقد قام هؤلاء "بمراقبة مرافق البنية التحتية" في البلاد، بما في ذلك المنشآت العسكرية، كما قاموا "بالتحضير لعمليات التخريب ونشر الدعاية".

المصدر: تاس