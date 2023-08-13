سماع دوي انفجارات وصافرات الإنذار في مقاطعة أوديسا الأوكرانية (فيديو)

أفادت صحيفة "سوسبيلني" بدوي انفجارات في مقاطعة أوديسا الأوكرانية، وإطلاق صافرات الإنذار، محذرة من غارة جوية روسية.

وقالت الصحيفة: "سمُعت أصوات انفجارات في أوديسا".

وأظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صافرات الإنذار في مدينة كييف ومقاطعات كييف وبولتافا دنيبروبيتروفسك وسومي وتشيرنيغيف وخاركوف وفي الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمّل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.

المصدر: نوفوستي