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زيلينسكي يعترف بمسؤولية قواته عن محاولة الهجوم الفاشلة على جسر القرم

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زيلينسكي يعترف بمسؤولية قواته عن محاولة الهجوم الفاشلة على جسر القرم
Globallookpress
جسر القرم
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أقر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بمسؤولية كييف عن الهجوم الفاشل على جسر القرم يوم 12 أغسطس، وقال "نرد يوميا على تصرفات القوات المسلحة الروسية في إطار العملية الخاصة".

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره في "قناته": "ها هو الدخان الواضح على جسر القرم".

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هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير صاروخين أطلقتهما القوات الأوكرانية على جسر القرم في هجومين منفصلين بعد ظهر يوم أمس السبت.

وقالت في بيان لها: "حاول نظام كييف توجيه ضربة إرهابية على جسر القرم بصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس-200"، تم تحويله إلى نسخة هجومية".

وفي وقت لاحق من هذا الحادث، قال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، إن صاروخا أوكرانيا آخر للعدو تم إسقاطه فوق مضيق كيرتش.

المصدر: RT + وكالات

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