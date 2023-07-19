أكسيونوف لبوتين: الوضع في ميدان التدريب بالقرم سيعود إلى طبيعته في يوم واحد

أطلع رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الوضع في ميدان التدريب بشبه الجزيرة حيث اندلع الحريق.

وقال أكسيونوف في اجتماع ترأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "فيما يتعلق بالوضع، كل شيء تحت السيطرة. لا توجد ضحايا أو إصابات ولا دمار".

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وأكد أنه بسبب الحريق، انفجر جزء من الذخيرة التي كانت مخزنة في ميدان التدريب العسكري.

وأضاف: "نتوقع أنه بفضل الإجراءات المتخذة بالاشتراك مع المركز الاتحادي والسلطات البلدية، سيعود الوضع إلى طبيعته حرفيا خلال يوم واحد".

وكان أكسيونوف قد أعلن صباح اليوم عن إغلاق طريق تافريدا السريع، فيما تخطط السلطات لإجلاء مؤقت للأشخاص من المنطقة المجاورة لميدان التدريب الذي طاله الانفجار في منطقة كيروفسكي، حيث يدور الحديث عن سكان أربعة مراكز سكنية، وحوالي ألفي شخص.

المصدر: نوفوستي