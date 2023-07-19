حريق في ميدان للتدريب بالقرم

قال رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، إنه تم وقف حركة المرور وإغلاق طريق تافريدا السريع للسيارات، بسبب حريق اندلع في ميدان للتدريب في منطقة كيروفسكي في شرق شبه الجزيرة الروسية.

وكتب أكسينوف، على قناته في تيلغرام: "بسبب اندلاع حريق في موقع للتدريب في منطقة كيروفسكي، تم إغلاق طريق تافريدا السريع. ولاحقا سنقوم بنشر مخطط حركة المرور في المنطقة".

ووفقا له، تخطط سلطات القرم لإجلاء مؤقت للأشخاص من المنطقة المجاورة لمكب النفايات في منطقة كيروفسكي ، حيث وقع الحريق.

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ونوه رئيس جمهورية القرم بأن الحديث يدور عن سكان أربع مراكز سكنية - أكثر من ألفي شخص.

من جانبه ذكر أوليغ كريوتشكوف مستشار رئيس جمهورية القرم، أنه تم وقف حركة المرؤور وإغلاق قسم من طريق تافريدا، وبالذات من النقطة 118 كلم إلى النقطة 130 كلم.

وقال: "يُعاد توجيه حركة المرور لتمر عبر المركزين السكنيين ستاري كريم وبيرفومايسكوي، أي عبر طريق كيرتش القديم".

والطريق السريع "تافريدا"، هو طريق سيارات سريع وجديد من الفئة الفنية الأولى بطول 250.7 كلم ، وهو سيصبح أساس نظام الطرق الجديد لشبه الجزيرة.

يتضمن هذا الطريق 4 مسارات وهو يربط بين كيرتش و سيفاستوبول وبدأت عملية تشييده في عام 2017، وتمر 6 أقسام منه عبر أراضي جمهورية القرم ، وقسمين داخل الحدود الإدارية لمدينة سيفاستوبول.

المصدر: تاس