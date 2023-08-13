خطوة غير متوقعة.. واشنطن تعين سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة في النيجر

عينت واشنطن كاثلين فيتزجيبون، سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة لدى جمهورية النيجر.

ووافق الكونغرس الأمريكي حسبما نشره في موقعه الرسمي، على تعيين كاثلين أ. فيتزجيبون سفيرة فوق العادة ومفوضة في 27 يوليو 2023.

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وتم اقتراح اسم الديبلوماسية الأمريكية في مارس 2023 ووافق الكونغرس على تعيينها يوم 27 يوليو، أي بعد يوم واحد من الانقلاب العسكري في النيجر الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وكاثلين أ. فيتزجيبون عضو مهني في السلك الديبلوماسي الأمريكي، وقد سبق لها أن شغلت منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في أبوجا بنيجيريا.

وقبل ذلك، كانت رئيسة قسم غرب وجنوب إفريقيا ثم مديرة مكتب التحليل الإفريقي في مكتب الاستخبارات والبحوث في وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.

وهذا التعيين حسب وسائل إعلامية فرنسية يجعل العلاقة بين واشنطن وباريس تسوء حول الوضع في النيجر، ففي الوقت الذي تشجع فيه فرنسا تدخلا عسكريا في البلد من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، عينت واشنطن دبلوماسية جديدة بالنيجر.

وكان قادة الانقلاب في النيجر قد عزلوا بازوم يوم 26 يوليو الماضي، فيما يقول الأخير إنه محتجز كرهينة في مقر إقامته.

وأكد مسؤولان غربيان لوكالة "أسوشيتد برس" أن المجلس العسكري في النيجر هدد بإعدام بازوم في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا في البلاد.

المصدر: RT + وكالات