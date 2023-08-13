"كلاشينكوف" تختبر نظام استطلاع جديدا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

أعلن رئيس شركة "كلاشينكوف" الروسية، آلان لوشنيكوف، أن الشركة اختبرت نظام استطلاع جديد يسمى "كفازيماتشتا" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقال لوشنيكوف: "رأيتم مجمعا جيدا كبيرا في عرضنا المفتوح، إنه "كفازيماتشتا". مروحية مسيّرة تُستخدم للاستطلاع. أظهرت كفاءتها جيدا في الاختبار العملي في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

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وأشار العاملون في الشركة إلى أن النظام يتضمن مسيّرة كبيرة ومنصة إطلاق، حيث يمكن لمثل هذه الطائرة أن تبقى في الأجواء 24 ساعة على الأقل، ولا تتأثر بأنظمة الحرب الإلكترونية، ويصل ارتفاعها التشغيلي إلى 100 متر، ويمكنها حمل حتى 2 كغ، ويسمح نظامها أيضا بإجراء مراقبة بالفيديو بطريقة بصرية أوبالأشعة تحت الحمراء.

المصدر: نوفوستي