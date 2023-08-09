دول جنوب شرق آسيا تطلب من روسيا أنظمة الحرب الإلكترونية للحماية من الطائرات المسيرة

كشف مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي أن العديد من دول جنوب شرق آسيا، طلبت أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، بعد نجاحها في الحماية من المسيرات بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقال المصدر لوكالة "تاس": "من المقرر تسليم منظومات الحرب الإلكترونية مثل "كراسوخا" و"سابفير" إلى عدة دول في جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى ذلك، هناك طلب على منظومات الحرب الإلكترونية الروسية في أوروبا الشرقية".

وتستخدم منظومة "سابفير" للحرب الإلكترونية لمواجهة المركبات الجوية غير المأهولة وللحماية من جميع أنواع المركبات الجوية غير المأهولة، وعندما يتم الكشف عن هدف والتعرف عليه على أنه معاد، تصنف "سابفير" تلقائيا الطائرة المسيرة اعتمادا على خطورتها على الجسم المحمي، ثم تطلق إنذارا وتؤثر على الأنظمة الإلكترونية للطائرة المسيرة.

وتضمن المنظومة اكتشاف الأهداف على مسافة تصل إلى 30 كيلومترا، حيث يتم تنفيذ رد الفعل المضاد في مدى 5 كيلومترات أو أقرب، كما أنها قادرة أيضا على التصدي لمحطات التحكم الأرضية للطائرات المسيرة.

وتتيح خصائص أداء منظومة "كراسوخا" اكتشاف جميع أنواع الأهداف الجوية، بما فيها التي تتحرك على ارتفاع منخفض للغاية، ما يسمح بالتأثير على الأنظمة الموجودة على متن طائرات العدو وتعطيل رؤيتها، كما لا يسمح بالتعرض للضربات المستهدفة والاستطلاع.

ويتمثل الغرض الرئيسي من منظومات الحرب الإلكترونية المذكورة في تغطية مراكز القيادة والقوات والمرافق الصناعية المهمة من استطلاع الرادار الجوي والأسلحة عالية الدقة.

كما يمكن لمنظومة "كراسوخا" العمل على أي أهداف جوية تقريبا بشكل فعال، حيث يتجاوز مدى النظام الواحد الذي يتكون من مركبتين 300 كيلومتر، فيما يمكن للنظام المتنقل العمل في أي منطقة وفي أي تضاريس، أو درجات حرارة تتراوح من سالب إلى 50 درجة.

المصدر: تاس