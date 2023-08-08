RT تبث مقاطع فيديو لإسقاط مسيرات أوكرانية هاجمت مجمع "موسكو سيتي" بالعاصمة الروسية

حصلت قناة RT على لقطات حصرية، تظهر لحظة إسقاط وتحطم طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة مجمع "موسكو سيتي" بالعاصمة الروسية، خلال محاولة تنفيذ هجوم يوم 30 يوليو الماضي.

والتقط مقطع الفيديو بكاميرات المراقبة المثبتة في ناطحة السحاب "فيديراتسيا" (الاتحاد) الواقعة في المجمع.

وتظهر مقاطع الفيديو لحظة ارتطام المسيرة بالأرض وانفجارها، متسببة بتحطم الواجهات الزجاجية للمبنى.

وفي ليلة 30 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير طائرة مسيرة في الجو بوسائط الدفاع الجوي، في منطقة أودينتسوفو بضواحي موسكو، في حين تم إحباط عمل اثنتين أخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، ما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع "موسكو سيتي".

من جانبه، قال عمدة العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت خلال الليل منطقة "موسكو سيتي"، حيث نجمت عن ذلك أضرار طفيفة دون سقوط ضحايا.

المصدر: RT