"كلاشنيكوف" تكشف عن نموذجها المحدث لبندقية AK-12

عرضت شركة كالاشنيكوف الروسية لتصنيع الأسلحة البندقية الهجومية المحدثة من طراز "أ كا-12" بحجم 5.45 ملم تم تطويرها مع مراعاة اقتراحات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.

ومن تغيرات وميزات جديدة لبندقية "أ كا-12" المحدثة تحسين مشهد الديوبتر وواقي اليد ونظام التحكم ثنائي الاتجاه وجهاز الكمامة غير قابل للإزالة.

كما تزود بندقية "أ كا-12" المحدثة بمقبض مريح مما يسمح بإطلاق النار بطريقة "أكثر ملاءمة".

المصدر: وكالات