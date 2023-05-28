"كلاشنيكوف" تكشف عن نموذجها المحدث لبندقية AK-12
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عرضت شركة كالاشنيكوف الروسية لتصنيع الأسلحة البندقية الهجومية المحدثة من طراز "أ كا-12" بحجم 5.45 ملم تم تطويرها مع مراعاة اقتراحات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.
ومن تغيرات وميزات جديدة لبندقية "أ كا-12" المحدثة تحسين مشهد الديوبتر وواقي اليد ونظام التحكم ثنائي الاتجاه وجهاز الكمامة غير قابل للإزالة.
كما تزود بندقية "أ كا-12" المحدثة بمقبض مريح مما يسمح بإطلاق النار بطريقة "أكثر ملاءمة".
المصدر: وكالات