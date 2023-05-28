 
مباشر

"كلاشنيكوف" تكشف عن نموذجها المحدث لبندقية AK-12

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vea4

عرضت شركة كالاشنيكوف الروسية لتصنيع الأسلحة البندقية الهجومية المحدثة من طراز "أ كا-12" بحجم 5.45 ملم تم تطويرها مع مراعاة اقتراحات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.

ومن تغيرات وميزات جديدة لبندقية "أ كا-12" المحدثة تحسين مشهد الديوبتر وواقي اليد ونظام التحكم ثنائي الاتجاه وجهاز الكمامة غير قابل للإزالة.

كما تزود بندقية "أ كا-12" المحدثة بمقبض مريح مما يسمح بإطلاق النار بطريقة "أكثر ملاءمة".

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.. أردوغان أم كليتشدار أوغلو؟