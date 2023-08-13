سفينة حربية روسية في البحر الأسود تفتش سفينة شحن متجهة إلى ميناء أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفينة تابعة لبحريتها قامت صباح اليوم الأحد بتفتيش سفينة شحن أجنبية متجهة إلى ميناء إسماعيل الأوكراني.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" التابعة لأسطول البحر الأسود كانت تقوم بمراقبة الملاحة عندما رصدت في حوالي الساعة 6.40 صباح اليوم الأحد في الجزء الغربي الجنوبي من البحر سفينة الشحن "سوكرا أوكان" التي ترفع علم بالاو، في طريقها إلى ميناء إسماعيل الأوكراني.

وبعد أن لم يستجب قبطان السفينة لطلب التوقف للتفتيش بهدف التأكد من عدم وجود بضائع ممنوعة على متنها، اضطرت السفينة الروسية إلى إطلاق طلقات تحذيرية من أسلحة آلية، كما أقلعت من متنها مروحية "كا-29" فيها مجموعة من العسكريين الروس.

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ونيتجة محادثات بواسطة الاتصال اللاسلكي، توقفت السفينة الأجنبية، ونزل فريق التفتيش على متنها.

وأشار البيان إلى أنه بعد انتهاء فريق التفتيش من عمله على متن "سوكرا أوكان"، واصلت السفينة السير إلى ميناء إسماعيل.

وأضافت الدفاع الروسية أن سفن أسطول البحر الأسود تواصل القيام بدوريات في المناطق المحددة لها.

وفي مطلع أغسطس أعلنت الدفاع الروسية عن تعرض سفينتي الدورية "سيرغي كوتوف" و"فاسيلي بيكوف" خلال مراقبتهما الملاحة في البحر الأسود، لهجوم أوكراني فاشل باستخدام مسيرات مائية.

وأعلنت السلطات الروسية في وقت سابق، أنه بعد وقف العمل بمبادرة حبوب البحر الأسود وإغلاق الممر الإنساني البحري، سينظر إلى جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية في مياه البحر الأسود على أنها ناقلة محتملة للبضائع العسكرية، وبالتالي ستخضع للتفتيش إذا لزم الأمر "للتأكد إن كان هذا صحيحا أم لا".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية