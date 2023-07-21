الخارجية الروسية توضح مضمون البيان الخاص بالشحن البحري في البحر الأسود

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن بيان وزارة الدفاع الروسية الخاص بالملاحة في البحر الأسود يعني تفتيش السفن المثيرة للشكوك.

وقال فيرشينين خلال إفادة صحفية قدمها اليوم الجمعة، تعقيبا على بيان وزارة الدفاع الروسية بشأن الملاحة البحرية في البحر الأسود، إن "هذا يعني أننا عندما نعتقد أن السفينة تحمل أشياء سيئة، هذا يعني إجراء تفتيش إذا لزم الأمر للتأكد إن كان هذا صحيحا أم لا".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن إيقاف مبادرة حبوب البحر الأسود عن العمل وإغلاق الممر الإنساني البحري، يعني أن جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية في مياه البحر الأسود ستعتبر ناقلة محتملة للبضائع العسكرية، وذلك ابتداء من منتصف ليل 20 يوليو 2023، كما ستعد متورطة في الصراع الأوكراني إلى جانب نظام كييف.

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وذكرت وكالة بلومبرغ سابقا أن عددا من ممثلي شركات الشحن البحري، عبّروا عن ثقتهم بأن كل من "يتمتع بقواه العقلية"، لن يمضي نحو تسيير رحلات بحرية في منطقة بحرية غير آمنة بعد انتهاء سريان صفقة الحبوب.

المصدر: ريا نوفوستي