وسائل إعلام تركية: لقاء بوتين أردوغان قد يعقد أواخر أغسطس أو مطلع سبتمبر

أفادت قناة A haber التركية، اليوم السبت، بأن اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب اردوغان، قد يعقد نهاية شهر أغسطس الجاري أو بداية سبتمبر المقبل.

وأوضحت القناة أن الاجتماع المرتقب بين الرئيسين سيتناول عدة مواضيع أبرزها صفقة الحبوب التي انتهى العمل بها في 17 يوليو الماضي، ورفضت روسيا تجديدها، في الـ 18 من يوليو بسبب عدم تنفيذ الجزء المتعلق بها من الصفقة.

ولم تكشف القناة عن موعد محدد ودقيق للقاء، لافتة إلى أن أردوغان ينتظر زيارة بوتين إلى تركيا وفقا لما تم الاتفاق عليه بينهما في وقت سابق.

وأشارت القناة إلى احتمالية توجه أردوغان إلى روسيا لإتمام هذا الاجتماع في حال لم يتمكن بوتين من السفر إلى أنقرة.

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واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في الثاني من أغسطس، على التحضير لاجتماع بين الجانبين لبحث عدد من القضايا والملفات المهمة.

وسبق أن أكد بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب في حال تنفيذ الغرب لالتزاماته ذات الصلة.

وفي الـ3 من أغسطس، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأنه سيتم الاتفاق على موعد ومكان لقاء الرئيسين بوتين وأردوغان عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة أن يتم اللقاء في تركيا.

وفي الـ4 من أغسطس، أعلن أردوغان أنه لم يتم تحديد موعد زيارة بوتين إلى تركيا، حتى الآن، وأنه سيتم الاتفاق عليها عبر القنوات الدبلوماسية.

المصدر: تاس