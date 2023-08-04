أردوغان يتحدث عن موعد زيارة بوتين إلى تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه لم يتم تحديد موعد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، حتى الآن.

وأفاد أردوغان في تصريح بأن وزير الخارجية التركي ورئيس جهاز الاستخبارات، يعملان مع الجانب الروسي لتنسيق اللقاء، معربا عن اعتقاده بأن اللقاء سيتم خلال شهر أغسطس الحالي.

وأكد "أننا متفقون مع الجانب الروسي، في نقل القمح عبر البحر الأسود، وتحويله إلى دقيق، ثم إرساله إلى الدول الفقيرة".

من جهة أخرى، اعتبر أن "إيقاف النيجر تصدير اليورانيوم والذهب إلى فرنسا، جاء ردا على الظلم الذي مارسته لأعوام طويلة".

المصدر: RT