ترتيبات للقاء بايدن مع المدعي العام الخاص للتحقيق معه في تخزين الوثائق السرية بمنزله

اتفق فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمدعي العام الخاص المستشار روبرت هيور، على تفاصيل المقابلة مع الرئيس بخصوص فضيحة تخزين الوثائق الحكومية السرّية بصورة غير قانونية.

وذكرت ذلك شبكة "إن بي سي"، اليوم الجمعة نقلاً عن أشخاص مطّلعين على الأمر، أن المفاوضات حول هذه القضية مستمرة منذ حوالي الشهر، في وقت يتم فيه التركيز حاليا على مكان وزمان المقابلة بايدن في هذه الحالة، فضلا عن حجم قائمة الأسئلة الموجهة إليه.

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ولفتت مصادر "إن بي سي" إلى أنه لا يوجد سبب لافتراض أن الإجراءات ضد بايدن في شهرها الثامن ستنتهي قريبا. وفي الوقت نفسه، فإن استجواب الشخص المتورط في هذه الإجراءات في مثل هذه الحالات، وكقاعدة عامة، يتم تحديدا في نهاية مراحل تلك العملية.

وفي أثناء نشر المادة على القناة التلفزيونية، رفض البيت الأبيض ووزارة العدل الأمريكية التعليق على البيانات الخاصة بالمفاوضات بين محامي بايدن وفريق المدعي الخاص.

ومن المعروف أنه في بداية العام الجاري، تم العثور على مجموعة من المستندات ذات الطابع السرّي في مبنى مرتبط بالرئيس بايدن. ويعود تاريخ تلك الوثائق إلى الفترة التي شغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت لاحق، تم العثور على أوراق سرية أيضا في منزل بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، من بين الوثائق السرية كانت بيانات ومواد استخباراتية من إحاطات حول أوكرانيا وإيران وبريطانيا، مؤرخة في 2013-2016.

المصدر: شبكة "إن بي سي" الأمريكية + RT