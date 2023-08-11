زيلينسكي يقيل جميع رؤساء شعب التجنيد بعد سلسلة من الفضائح

أمر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإقالة جميع رؤساء شعب التجنيد، وسط سلسلة من الفضائح التي تجتاح أروقة حكمه.

وأعلن زيلينسكي عقب اجتماع خاص لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، طرد جميع رؤساء شعب التجنيد، مشيرا إلى أن "السخرية والرشوة خلال الحرب تعتبر خيانة عظمى".

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ولفت زيلينسكي إلى تعيين بدلاء لهم تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة الاوكرانية فاليري زالوجني.

وكانت السلطات الأوكرانية، قد اعتقلت مسؤولا عسكريا سابقا رفيع المستوى لتورطه في الفساد، حيث راكم ثروة ضخمة من الرشاوى مقابل منح إعفاءات من التجنيد.

إلى ذلك كشفت وسائل إعلام عن فضيحة فساد جديدة في وزارة الدفاع الأوكرانية، حيث وقعت عقود شراء سترات للقوات المسلحة ولكن بسعر خيالي تجاوز السعر الحقيقي ثلاث مرات.

من جهتها، أفادت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" نقلا عن مصادر حكومية أمس الخميس، بأن الرئيس فلاديمير زيلينسكي يبحث عن بديل لوزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف.

وسبق أن أشارت الكثير من التقارير الإعلامية الغربية وتقارير المحللين إلى فساد كبير بين مسؤولي نظام كييف، حيث أن معظم المساعدات المالية المرسلة لأوكرانيا ينتهي بها المطاف في جيوب المسؤولين الأوكرانيين.

المصدر: تاس