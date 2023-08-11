كشفت وسائل إعلام عن فضيحة فساد جديدة في وزارة الدفاع الأوكرانية حيث وقعت عقود شراء سترات للقوات المسلحة ولكن بسعر خيالي تجاوز السعر الحقيقي ثلاث مرات.

وبحسب تقارير إعلامية، وقعت الدائرة العسكرية الأوكرانية في خريف عام 2022، عقدا مع شركة تركية لتزويد القوات الأوكرانية بملابس شتوية.

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ووفقا للوثائق المرفقة، كان من المفترض تسليم 4900 سترة بقيمة إجمالية قدرها 142000 دولار إلى أوكرانيا على دفعة واحدة، لكن في النهاية ثبت أن السعر بلغ 421000 دولار.

وتقول التقارير، إن الشركة الموردة لم تكن في الواقع تركية، بل مملوكة للأوكراني رومان بليتنيف، وجراء التحقيقات تم فتح قضية جنائية في كييف بشأن حقيقة هذه المشتريات.

ويقول تقرير المحكمة، أنه بعد التحقيقات، تبين أن الملابس الشتوية المقاومة للرياح المقدمة للجيش الأوكراني "لم تستوف الشروط الفنية المنصوص عليها في العقد". ووفقا لنتائج الفحص، اتضح أن هذه الملابس لا يمكن استخدامها للغرض المقصود منها.

كما لفت الموقع، إلى أن وزارة الدفاع اشترت خوذات للجيش أغلى بثلاث مرات من قيمتها، وصنفت على أنها أمريكية، ولكن في الواقع كانت تتمتع بمستوى أقل من الحماية المفترضة.

من جهتها، أفادت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" نقلا عن مصادر حكومية أمس الخميس، بأن الرئيس فلاديمير زيلينسكي يبحث عن بديل لوزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد شهدت عدة فضائح متعلقة بالفساد في فبراير الماضي. وتناقلت وسائل الإعلام تقارير عن إمكانية إقالة وزير الدفاع، لكن ذلك لم يحدث في حينه.

المصدر: تاس