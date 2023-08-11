قال أوليغ خومياك، المحل السياسي الأوكراني، في مقابلة مع "ألفا ميديا​"، إن "أوكرانيا لا يمكن أن تتواجد من دون وجود نظام فاسد داعم لها".

وأضاف المحلل، أن "الفساد في أوكرانيا ليس انتهاكا، إنه هيكل داعم، وفي حال تمت إزالته، فإن الدولة الأوكرانية ستتوقف عن الوجود، وستنهار. قد يبدو الأمر فظيعا. إلا أن الفساد يعطي معنى لوجود سلطة الدولة".

بالمقابل، أوضح المحلل، أن "مفهوم التخلص من كل شيء روسي سيساهم في تطور البلاد، هو اعتقاد خاطئ لدى السلطات الأوكرانية".

وسبق أن أشارت الكثير من التقارير الإعلامية الغربية وتقارير المحللين إلى فساد كبير بين مسؤولي نظام كييف، حيث أن معظم المساعدات المالية المرسلة لأوكرانيا ينتهي بها المطاف في جيوب المسؤولين الأوكرانيين.

يذكر أن زيلينسكي كان قد طالب جميع المسؤولين الأوكران بأن يعملوا داخل أراضي البلاد، وذلك على خلفية عدة فضائح متعلقة بسفر اثنين منهم إلى الخارج للاستجمام.

وشهدت أوكرانيا في الفترة الأخيرة العديد من الفضائح المتعلقة بالرحلات السياحية للمسؤولين إلى الخارج، والكشف عن ممتلكاتهم وجرائم فساد وتهرب ضريبي.

المصدر: نوفوستي