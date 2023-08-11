مستشار سابق في البنتاغون: مناورات الصين وروسيا قرب ألاسكا أقلقت الأمريكيين

قال الكولونيل دوغلاس ماكغريغور المستشار السابق للبنتاغون، إن مجموعة من السفن الروسية والصينية قبالة سواحل ألاسكا أزعجت الأمريكيين وأقلقتهم.

وأضاف في مقابلة مع قناة Judging" Freedom"على يوتيوب، أن "هذا التحرك هو بمثابة إشارة بالنسبة للولايات المتحدة، مفادها بأنهم يمكنهم فعل ما كنا نفعله منذ سنوات.. نحن (واشنطن) نبحر في المياه الإقليمية الأجنبية أو نتحرك على طول حدودهم. نحن نمر بشكل دوري في مضيق تايوان على متن سفننا الحربية الخاصة".

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وكانت قناة "فوكس نيوز" قد ذكرت في تقرير سابق، أن المناورات البحرية الروسية والصينية المشتركة بالقرب من ألاسكا، أثارت قلقا أمريكيا.

وأجرت روسيا والصين مناورات بحرية مشتركة "الشمال- التعاون 2023" في بحر اليابان. خلال الفترة من 20 إلى 23 يوليو الماضي.

وذكرت موسكو أن الهدف الرئيسي من هذه المناورات هو تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على الاستقرار والسلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكانت روسيا والصين قد أعلنتا عن تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.

كما أكدت وزارة الدفاع الصينية، أن بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني على استعداد، جنبا إلى جنب مع الجيش الروسي، لبذل كل الجهود اللازمة لزيادة تعزيز التنسيق الاستراتيجي والتواصل، ودعم الأمن الإقليمي والدولي بشكل مشترك.

المصدر: نوفوستي