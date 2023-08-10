فوتشيتش: الغرب بكل قواه لن يتمكن من الانتصار على روسيا في أوكرانيا

أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن اعتقاده بأن الغرب "بكل قواه" لن يتمكن من تحقيق الانتصار على روسيا في ميدان القتال بأوكرانيا.

وقال فوتشيتش في تصريح لقناة "هابي تي في" الصربية، يوم الخميس، إن "الغرب بكل قواه لن يتمكن من الانتصار على روسيا في ميدان القتال. وأنا لست مقتنعا بما ستحصل عليه روسيا في ميدان القتال، وكذلك غير مقتنع بما قد تحصل عليه على الصعيد السياسي".

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وأضاف الرئيس الصربي: "ولذلك كان من الأفضل التوصل إلى أي نوع من الهدنة بأسرع ما يمكن".

وأشار إلى أنه يتابع باهتمام مبادرات الدول العربية بشأن المفاوضات بين موسكو وكييف، واعتبر أن الهدنة ستكون من مصلحة الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا، كونه "يسعى إلى ولاية رئاسية ثانية".

وأضاف: "لو شارك (بايدن) في إنهاء الحرب، لكان معظم البشر ممتنون له على ذلك ولازدهر الاقتصاد فورا، ولجلب ذلك تفاؤلا إلى العالم، وارتفعت لدينا الرواتب والمعاشات التقاعدية بوتائر أسرع، ولكان كل شيء مختلفا، وكذلك هبطت أسعار موارد الطاقة".

المصدر: نوفوستي