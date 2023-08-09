مستشار سابق للبنتاغون: أوكرانيا بحالة حرجة وتصارع الموت

أكد المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور، أن الأزمة في أوكرانيا وصلت إلى مرحلة حرجة بالنسبة لنظام كييف، وأن أوكرانيا صارت تتأرجح بين الموت والحياة.

وقال ماكغريغور: "السيناريو الأكثر احتمالا لتطور النزاع في أوكرانيا، والذي أخشاه أنا وخبراء آخرون أكثر من غيره، هو اجتياح بولندا ولاتفيا أراضي غرب أوكرانيا".

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ولم يستبعد ماكغريغور أن يتوغل البولنديون واللاتفيون 80 كيلومترا وينشؤون نوعا من الجيوب على الأراضي الأوكرانية بعمق 300 كم.

وأكد أن أوكرانيا بحالة حرجة وصارت تنازع الموت، وتم إبلاغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأنه بسبب إنهاك القوات الأوكرانية، فإن الأزمة في البلاد تقترب من أخطر مراحلها.

المصدر: نوفوستي