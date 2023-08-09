أشار راينخارد لوترباخ في صحيفة Junge Welt إلى فشل أوكرانيا في تحقيق أهدافها خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة جدة السعودية مؤخرا.

وقال الصحفي: "انتهى الاجتماع دون اعتماد بيان ختامي. وإذا أعلن رئيس الوفد الأوكراني، رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، في وقت سابق أن هدف بلاده "توحيد العالم بأسره حول أوكرانيا"، فمن المشكوك فيه للغاية أن كييف اقتربت من ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع".

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وأشار إلى أن البرازيل والمكسيك، وهما أكبر دولتين في أمريكا اللاتينية، أوضحتا أنهما تعتبران مفاوضات السلام دون مشاركة روسيا بلا معنى.

وأكد أنه إذا لم تغير كييف شروطها المتطرفة من أجل حل سلمي للأزمة، فلن تكون هناك نتيجة.

وشدد على أنه يجب على أوكرانيا أن تسرع، لأن الوضع بدأ يزعج حتى مؤيديها.

المصدر: نوفوستي