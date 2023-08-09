كوهين: التطبيع مع السعودية قد يؤدي إلى انسجام إقليمي حقيقي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن اتفاق التطبيع المحتمل بين إسرائيل والسعودية قد يفتح الطريق أمام "الانسجام الإقليمي الحقيقي".

وفي مقال رأي في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اعتبر أن "اتفاقية التطبيع مع السعودية ستكون إنجازا دبلوماسيا قد يشكل الأساس لانسجام إقليمي حقيقي، مما سيقود دولا أخرى إلى السعي من أجل السلام".

وأفاد بأن "الاتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية، والذي سيكون مكونا رئيسيا في أي اتفاق تطبيع بين الرياض والقدس، سيشمل ضمانا أمريكيا للمساعدة في الحفاظ على أمن السعودية ودول الخليج من إيران"، مشيرا إلى أن "السعودية قدمت للولايات المتحدة التي تتواصل بين الطرفين عدة مطالب من بينها الحفاظ على أمنها في مواجهة العدوان الإيراني".

تأتي تصريحات وزير الخارجية بعد يومين فقط من قوله، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان "سيصنعان التاريخ"، خلال مقابلة مع صحيفة "إيلاف" السعودية.

وكان نتنياهو أكد في وقت سابق أنه متفائل بشأن تعميق العلاقات بين إسرائيل والمملكة الخليجية، واصفا ذلك بأنه "أمر غير مسبوق".

المصدر: i24 news