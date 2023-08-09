تقرير: مخاوف لدى جهاز الأمن الإسرائيلي من اتفاق التطبيع مع السعودية

حذرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" من أن يؤدي اتفاق التطبيع مع السعودية إلى المساس بالتفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وقالت الهيئة في تقرير إن "جهاز الأمن الإسرائيلي يعمل على إعداد رأي حول أهمية بيع وسائل قتالية ومنظومات أسلحة أمريكية متقدمة إلى السعودية، كجزء من اتفاق يؤدي الى التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية".

وذكرت أن "إسرائيل تعتقد أنه من أجل الحفاظ على التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي، سيتعين على الجيش الإسرائيلي الحصول على منظومات أسلحة متقدمة ومتطورة أكثر من التي يمتلكها حاليا، وذلك بسبب المخاوف من أن الاتفاق مع السعودية سيمس بالتفوق العسكرية لإسرائيل في المنطقة".

وكانت الهيئة نشرت في وقت سابق أنه من أجل التوصل الى اختراق في التطبيع مع السعودية، إسرائيل ستضطر الى تنفيذ خطوات حقيقية لصالح السلطة الفلسطينية، مبينة أن "هذا التوجه الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، ستضطر إلى القيام به ليس فقط بسبب طلب السعودية، بل أيضا بسبب الحاجة لتليين المعارضين في الحزب الديمقراطي لصفقة الأسلحة السعودية- الأمريكية والتحالف الدفاعي في الحزب".

المصدر: i24