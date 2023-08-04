هل ستقدم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين مقابل التطبيع مع السعودية؟

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن السعودية رفعت سقف شروطها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل،

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول إسرائيل كبير أن الرياض تطالب بأن يشمل أي اتفاق أمني ترعاه الولايات المتحدة القبول بمشروع نووي مدني سعودي وحصول المملكة على تقنيات عسكرية متطورة، من جانبها وفي تقرير نشرته بداية الأسبوع أوردت صحيفة نيويورك تايمز أن الرياض تتمسك بتقديم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين من خلال القيام بخطوات ملموسة على الأرض تؤكد التزام حكومة نتنياهو بعدم ضم أراضي الضفة الغربية بالإضافة إلى صياغة اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة.

فما هي دلالات تواتر التقارير الاعلامية الاسرائيلية والغربية عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية؟ وهل تقبل إسرائيل بما يوصف بأنه مطالب سعودية لعقد صفقة أمنية كبرى مع الولايات المتحدة؟

Your browser does not support audio tag.