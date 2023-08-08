قديروف: كتيبة "أحمد غرب" هاجمت مواقع القوات الأوكرانية

قال رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أن مقاتلي كتيبة "أحمد" بالجناح الغربي هاجموا مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، ومنعوا الأعمال العدائية في المنطقة الحدودية بمقاطعة بيلغورود.

وذكر قديروف أن "مقاتلي الكتيبة الشيشانية "أحمد" بالجناح الغربي هاجموا مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي نقطة العبور نيخوتيفكا من الجانب الأوكراني، وبالتالي حرموا العدو من فرصة تنظيم أي هجمات تخريبية في هذا الاتجاه".

وأضاف أنه "بعد الاستطلاع الجوي، تم الكشف عن تجميع المعدات وتحركات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".

كما أوضح أن جنود كتيبة "أحمد غرب" هاجموا مواقع في إقليم المخفر الحدودي نيخوتيفكا من الجانب الأوكراني، مانعين بذلك فرصة تنظيم هجمات تخريبية من هذا الاتجاه، كما أكد جنود الكتيبة الشيشانية أنهم لن يسمحوا بزعزعة أمن سكان المناطق الحدودية في مقاطعة بيلغورود.

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المصدر: نوفوستي