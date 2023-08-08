قديروف يعلن تشكيل تسع وحدات شيشانية تابعة لوزارة الدفاع والحرس الروسي

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن إنشاء تسع وحدات تابعة لوزارة الدفاع والحرس الروسي في الشيشان منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكتب قديروف على قناته في "تلغرام": "منذ بداية العملية الخاصة، تم تشكيل ثلاث كتائب ونفس العدد من الأفواج في المنطقة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، وتم تزويدهم بالزي الرسمي والمعدات والأسلحة اللازمة على الفور. بالنسبة لمعظم المقاتلين، تم خلق ظروف معيشية مريحة في نقطة الانتشار الدائم. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل ثلاث وحدات أخرى تابعة للحرس الوطني بإجمالي يزيد عن 5 آلاف مقاتل".

وأشار رئيس جمهورية الشيشان إلى أهمية إمداد الهياكل الجديدة بالقاعدة المادية والتقنية والظروف المعيشية التي تتخذ من أجلها كافة الإجراءات اللازمة، مضيفا أنه في المجموع، تم إرسال أكثر من 29 ألف مقاتل إلى مناطق القتال من الشيشان خلال العملية العسكرية، من بينهم 13 ألف متطوع وأكثر من 7 آلاف مقاتل في الخطوط الأمامية.

وبحسب قديروف، فإن الوضع في الخط الأمامي مستقر في الوقت الحالي، مؤكدا أن المقاتلين مستعدون لصد أي هجوم للعدو، بغض النظر عن كمية المعدات والقوى العاملة.

المصدر: تاس